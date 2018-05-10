Министр обороны Чехии отрицает слова Земана о производстве в стране яда "Новичок"

Чиновник заявила, что Чешская Республика "никогда не производила и не сохраняла нервно-паралитический агент типа "Новичок".

В Чехии не изготавливалось и не сохранялось нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом заявила министр обороны Чехии Карла Шлехтова после закрытого заседания Комитета по международным делам Палаты депутатов (нижняя палата парламента), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ceske Noviny.

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"Я могу сказать, что комитет завершил переговоры относительно резолюции, в которой отмечается, что Чешская Республика никогда не производила и не сохраняла нервно-паралитический агент типа "Новичок", - сказала Шлехтова.

Председатель комитета Любомир Заоралек добавил, что депутаты всех партий согласились с объяснениями и фактами, представленными экспертами.

"Информация, которая имеет важное значение для общественности, заключается в том, что в Чешской Республике такие вещества не изготавливаются", - сказал он.

Как известно, чешский президент Милош Земан настаивает, что его страна тестировала нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Министерство иностранных дел Чехии ранее пояснял, что яд, использованный во время атаки в Британии, называется А-234, а потому это другой вариант агента, не тот, который тестировал чешский Институт военных исследований в Брно.

В ведомстве заявили, что несколько миллилитров А-230 были изготовлены, протестированы и ликвидированы в институте Брно, чтобы понимать пути, как защищаться против него.