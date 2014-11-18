В Ватикане в благотворительной лотерее разыграют личные подарки Папе Римскому

Личные подарки Папы Римского Франциска, полученные им с начала его понтификата, выставлены в качестве призов благотворительной лотереи. Все собранные средства будут направлены на помощь бездомным и нуждающимся, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Avvenire.

Франциск уже не в первый раз предлагает способы для сбора средств на благотворительность. Он также использует любые возможности, чтобы накормить бездомных и оказать им помощь.

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Среди призов "Лотереи в пользу благотворительного дела Святого Отца" будут выставлены автомобиль Fiat Panda белого цвета в полной комплектации, велосипеды, наручные часы, сотовые телефоны, планшеты, видеокамеры высокой четкости, дорогие авторучки, сумки, различные беспроводные гаджеты и даже одна кофе-машина.

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Для участия в лотерее необходимо приобрести билет стоимостью 10 евро. Они продаются в различных точках на территории Ватикана. Подарки будут вручены 8 января 2015 года в присутствии нотариуса и нескольких официальных представителей Ватикана.