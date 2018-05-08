Евросоюз заверил Иран в поддержке ядерной сделки

За несколько часов до объявления решения президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения ЕС заверил Иран в ее поддержке. Между тем американский президент по телефону обсудил ее с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Евросоюз наряду с государствами-членами - Францией, Германией и Великобританией - подтвердил свои обязательства относительно ядерного соглашения с Ираном.

Такое заявление было сделано во время встречи с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Брюсселе во вторник, 8 мая, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, пишет DW.

"ЕС воспользовался этой возможностью, чтобы подтвердить свою поддержку продолжению полного и эффективного внедрения иранского соглашения всеми сторонами", - заявила Косьянчич.

ЕС готов имплементировать это соглашение, пока Иран будет придерживаться своих обязательств, заявил после встречи собеседник агентства МИД Германии на условиях анонимности. "В ближайшие несколько дней важно поддерживать связь со всеми сторонами, чтобы предотвратить неконтролируемую эскалацию", - заявил собеседник.

Представители ЕС по иностранным делам и соответствующих стран, подписавших ядерное соглашение, провели встречу с иранской делегацией за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп должен объявить о том, что США и далее приостанавливают действие санкций против Ирана по условиям ядерного соглашения. Это решение фактически определит дальнейшее участие США в соглашении.

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В этот же день Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В разговоре речь шла о мире и стабильности на Ближнем Востоке, заявили в администрации Макрона.

Между тем Великобритания исходит из того, что США разорвут со своей стороны соглашение с Ираном. "Мы очень пессимистичны", - заявил агентству Reuters осведомленный с ситуацией британский дипломат.

Ранее в этот день президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран хочет и в дальнейшем готов сотрудничать с миром, в случае выхода США из соглашения.

"Вполне возможно, что мы столкнемся с некоторыми проблемами в течение двух-трех месяцев, но мы преодолеем их", - заявил Роухани в Тегеране.