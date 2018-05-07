В Сирии разбился российский военный вертолет, пилоты погибли

В Минобороны РФ заявили журналистам, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Российский военный вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии, оба летчика погибли.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", - сказали в ведомстве.

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В российском военном министерстве уточнили, что поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - сказали в Минобороны РФ.

Ка-52 - российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения.

Как сообщал УНИАН, российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение над акваторией Средиземного моря 3 мая после взлета с аэродрома Хмеймим. В результате оба пилота погибли. По предварительной информации Минобороны России, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель самолета.