Лавров считает, что Договор об ограничении обычных вооружений "реанимации не подлежит"

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, об этом он сказал на совместном заседании коллегий МИД России и МИД Республики Беларусь в Минске.

«Не лучше складывается ситуация и в сфере контроля над обычными вооружениями в Европе. В документах НАТО мы не видим и намека на готовность членов Альянса вести дело к разработке новой договоренности на основе обеспечения равной безопасности и баланса интересов. Зато нас снова призывают вернуться к выполнению так называемого ДОВСЕ, который уже давно почил в бозе и реанимации не подлежит», - заявил Лавров.

Читайте такжеВысокая активность авиации РФ свидетельствует о тестировании системы обороны стран НАТО - экспертПо его мнению, сегодня речь идет о подрыве системы стратегической стабильности, которая складывалась десятилетиями. США и их союзники существенно продвинулись в создании глобальной системы ПРО, прежде всего ее европейского компонента, которая наносит ущерб стратегическому паритету, считает Лавров.

Он отметил, что оценки РФ и Беларуси совпадают относительно принятых на саммите Североатлантического альянса в Уэльсе решений о наращивании военного присутствия и инфраструктуры на так называемом «восточном фланге» и активизации военно-тренировочной деятельности вблизи границ, а также о политике, проводимой НАТО на современном этапе, в том числе «вопреки обязательствам, заключенным в основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 года».

«Считаем важным продолжать координировать подходы к проблемам безопасности в Евро-Атлантике и будем с нашими белорусскими друзьями активно продвигать задачи, стоящие на этом направлении», - сказал Лавров.

Справка УНИАН. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 декабря 1990 года в Париже 16 государствами - членами НАТО и шестью странами - участницами Организации Варшавского договора. Участникам договора разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники, при этом устанавливалась их предельное количество.

Адаптированный вариант документа 1999 года ратифицировали только Украина, Россия, Казахстан и Беларусь.

Россия с 12 декабря 2007 приостановила участие в ДОВСЕ, ссылаясь на то, что страны НАТО не ратифицировали его адаптированный вариант. Этот мораторий предусматривает временный отказ России предоставлять другим участникам договора информацию, принимать и проводить инспекции, вводить лимиты на обычные вооружения.