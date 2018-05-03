Маккейн: США должны рассмотреть возможность кибернападения, чтобы наказать Путина

Сенатор считает, что хотя санкции против Путина и его друзей есть ограничительными мерами, США должны рассмотреть возможность ответа тем же оружием, которое использовал хозяин Кремля.

Америка должна серьезно рассмотреть возможность проведения кибернападения в ответ на вмешательство России в выборы в США, чтобы отправить этой стране мощный сигнал. Читайте такжеМаккейн раскритиковал Трампа за поздравление диктатора Путина с победой на фиктивных выборах

Об этом в своей книге написал Сенатор Джон Маккейн, передает Голос Америки со ссылкой на DefenseNews. «Считаю, если Путина не заставить пожалеть об этом решении, он будет возвращаться на место преступления снова и снова», - пишет Маккейн, известный республиканец, который сейчас борется с раком мозга.

В книге «Неугомонная волна» (Restless Wave), которая должна выйти 22 мая, среди прочего Маккейн затрагивает вопрос того, что Россия может иметь компромат на президента США Дональда Трампа а также подтверждает, что он видел так называемое «Досье Стила» - исследование бывшего британского шпиона, которое заявляет о возможных связях Трампа с Россией.

Хотя санкции и торговые ограничения против Путина и его друзей являются ограничительными мерами, «чтобы Путин глубоко пожалел за свое нападение на основы нашей демократии – свободные и справедливые выборы – мы должны серьезно рассмотреть возможность ответа тем же оружием, которое он использовал», - написал Маккейн.

«У нас также есть кибервозможности. Их нужно использовать, чтобы извлечь на свет огромные масштабы коррупции и другую неудобную для Путина информацию», - написал Маккейн.

Время для Америки перейти в наступление в информационной войне против России, добавил Маккейн.

На протяжении всей книги Маккейн призывает к ведению мощной международной политики, которая поддерживает альянсы и подчеркивает западные ценности. Он также не считает мощным подход Дональда Трампа «Америка прежде всего» и считает, что это лишь усугубляет ошибки президента Обамы.

«Меня беспокоит, что мы находимся на поворотном моменте в истории и решения, принятые завтра могут закрыть дверь за миропорядком, где ведущую роль играла Америка, - сказал Маккейн, - надеюсь, что нет и еще не поздно. Однако, мое время на этом самолете подходит к концу».