Меркель посетила австралийский паб
18:40, 15 ноября 2014Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетила паб в Австралии, где проходит встреча G20.
REUTERS
Местное население австралийского Брисбена весьма удивилось, когда увидело в пятницу вечером канцлера Германии Ангелу Меркель с охранниками в одном из популярных пабов города.
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Меркель под шум толпы посетила австралийский паб
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