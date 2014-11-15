Меркель посетила австралийский паб

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила паб в Австралии, где проходит встреча G20.

Местное население австралийского Брисбена весьма удивилось, когда увидело в пятницу вечером канцлера Германии Ангелу Меркель с охранниками в одном из популярных пабов города. Читайте такжеМеркель поговорила с Путиным с глазу на глаз об Украине

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