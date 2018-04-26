В Индии поезд протаранил школьный автобус, погибли 13 детей
13:23, 26 апреля 2018Мир
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В результате аварии еще восемь детей пострадали.
Иллюстрация / ANI via REUTERS
В результате столкновения школьного автобуса с поездом в провинции Уттар-Прадеш на севере Индии погибли 13 детей.
Об этом сообщает NDTV. В сообщении говорится о восьми пострадавших.
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Столкновение произошло на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара, в 50 км от населенного пункта Горакхпур. В школьном автобусе было 25 детей. Большинству детей в автобусе было меньше 10 лет.
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