В Индии поезд протаранил школьный автобус, погибли 13 детей

13:23, 26 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / ANI via REUTERS

Об этом сообщает NDTV. В сообщении говорится о восьми пострадавших.

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Столкновение произошло на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара, в 50 км от населенного пункта Горакхпур. В школьном автобусе было 25 детей. Большинству детей в автобусе было меньше 10 лет.

Ранее стало известно, что в оккупированном Крыму электричка столкнулась с маршруткой.

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Теги: #Индия#ДТП#автобус