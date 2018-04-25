В ЕС отреагировали на массовые протесты в Армении и отставку Саргсяна

Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с Ереваном по реализации амбициозной повестки дня ЕС-Армения.

Делегация Евросоюза в Армении и аккредитованные в стране посольства государств-членов ЕС отреагировали на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна и акции протестов в стране.

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Евросоюз принял к сведению отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. "Мы приветствуем мирный характер изменений, свидетелями которых мы стали. Как и раньше остается важным плавное и мирное разрешение нынешней ситуации. Решающим остается национальный диалог с привлечением всех заинтересованных политических сторон", - цитирует заявление радио Азатутюн.

Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с Арменией по реализации амбициозной повестки дня ЕС-Армения в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, ратифицированным 11 апреля 2018 года.

23 апреля после многодневных митингов с требованием отставки премьера Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства все-таки объявил о своей отставке.

Саргсян правил государством с 2008 по 2018 год как президент, а после смены формы правления на парламентскую республику был избран парламентом премьером. Именно это и возмутило граждан страны, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян начал исполнение обязанностей главы правительства в связи с отставкой Саргсяна.

Утром, 25 апреля, в столице Армении Ереване возобновились акции протеста против действующей власти, в частности, граждане требуют досрочных выборов.

По словам лидера протестов, оппозиционного депутата Никола Пашиняна, правящая Республиканская партия Армении хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть".