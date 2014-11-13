Нидерландские истребители перехватили российский военный самолет

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.

До этого российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии и Литвы, говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, после появления голландских истребителей, российский самолет улетел в сторону Калининграда.

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