Нидерландские истребители перехватили российский военный самолет
19:22, 13 ноября 2014Мир
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Два нидерландских истребителя F16, которые в составе патрульных сил НАТО контролируют небо над Балтийским регионом, перехватили в среду вечером российский военно-транспортный самолет Ил.
REUTERS
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.
До этого российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии и Литвы, говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, после появления голландских истребителей, российский самолет улетел в сторону Калининграда.
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