"Врачи без границ" испытают новые лекарства против Эболы - BBC

Гуманитарная организация "Врачи без границ" проведет клинические испытания новых методов лечения лихорадки Эбола в трех лечебных центрах в Западной Африке, сообщает BBC Украина.

Медицинский персонал будет использовать два препарата из списка Всемирной организации здравоохранения, а также плазменную терапию, которую одобрила ВОЗ.

Целью испытаний является сохранение жизни пациентов в первые критические 14 дней болезни.

По данным ВОЗ, 5160 человек уже умерли от лихорадки Эбола. Инфицированными считаются более 14 тысяч человек, почти все в Западной Африке.

Частота новых случаев заражения не увеличивается в Гвинее и Либерии, но остается высокой в Сьерра-Леоне, заявляет Всемирная организация здравоохранения.

В среду смерть трех человек от лихорадки также зафиксировали в Мали.

"Надеемся на реальное лечение", - сказала представитель организации "Врачи без границ" Анник Антиренс.

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По ее словам, организация работала совместно с британскими, французскими и бельгийскими исследователями, чтобы дать больным Эболой больше шансов на выживание.

"Это беспрецедентное международное партнерство, которое составляет надежду для пациентов, чтобы, наконец, получить реальное лечение", - сказала пресс-секретарь организации.

Испытания будут проводить в медицинских центрах Гвинеи: в Гекеду и в Конакри. В первом центре будут использовать препарат "Favipiravir", а во втором - плазму с антителами.

Еще определяется место, где будут применять антивирусный препарат "Brincidofovir".