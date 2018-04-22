Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США

06:17, 22 апреля 2018
Мир
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Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS

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«Откуда же исходит угроза? Она исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров <…> Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям», — сказал Эрдоган.

В частности, он отметил, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, что представляет по его мнению непосредственную угрозу для страны.

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Теги: #США#Турция#Эрдоган