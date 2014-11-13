Европарламент ратифицировал Соглашение об ассоциации с Молдовой
13:49, 13 ноября 2014Мир
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Европейский парламент ратифицировал Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, голосование состоялось в Брюсселе в рамках пленарного заседания Европарламента.
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"Европейский парламент дает согласие на заключение соглашения", - говорится в резолюции, докладчиком которой был депутат Пятрас Ауштрявичюс (Литва, группа Альянса либералов и демократов).
К резолюции также добавили пункт, в котором говорится, что Европарламент направит в Молдову своих наблюдателей на парламентские выборы, которые состоятся 30 ноября.
Напомним, Молдова 27 июня подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.
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