Европарламент ратифицировал Соглашение об ассоциации с Молдовой

Как передает собственный корреспондент УНИАН, голосование состоялось в Брюсселе в рамках пленарного заседания Европарламента.

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"Европейский парламент дает согласие на заключение соглашения", - говорится в резолюции, докладчиком которой был депутат Пятрас Ауштрявичюс (Литва, группа Альянса либералов и демократов).

К резолюции также добавили пункт, в котором говорится, что Европарламент направит в Молдову своих наблюдателей на парламентские выборы, которые состоятся 30 ноября.

Напомним, Молдова 27 июня подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.