Трамп считает, что Россия пока не заслужила введения новых санкций

08:28, 19 апреля 2018
Мир
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REUTERS

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 Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде. Мероприятие транслировала пресс-служба Белого дома.

«Мы введем санкции как только они (Россия) действительно этого заслужат», - сказал Трамп.

Напомним, Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора. 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.

Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.

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Теги: #Трамп#санкции против РФ