Трамп считает, что Россия пока не заслужила введения новых санкций

Президент США узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, когда Москва этого действительно заслужит.

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Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде. Мероприятие транслировала пресс-служба Белого дома.

«Мы введем санкции как только они (Россия) действительно этого заслужат», - сказал Трамп.

Напомним, Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора. 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.

Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.