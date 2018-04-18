США уведомили российское посольство о решении пока не вводить новые санкции против РФ - росСМИ

Президент США Дональд Трамп ранее распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России.

Посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не планируется.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в МИД России.

Читайте такжеГосдеп: США активно рассматривают вопрос дополнительных санкций против России

О каком периоде без новых санкций идет речь, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля посол США в ООН Никки Хейли сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции против РФ из-за поддержки российскими властями режима президента Сирии Башара Асада.

Однако президент США Трамп распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России.