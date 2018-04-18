США уведомили российское посольство о решении пока не вводить новые санкции против РФ - росСМИ
11:22, 18 апреля 2018Мир
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Президент США Дональд Трамп ранее распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России.
Иллюстрация REUTERS
Посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не планируется.
Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в МИД России.
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О каком периоде без новых санкций идет речь, не уточняется.
Как сообщал УНИАН, 15 апреля посол США в ООН Никки Хейли сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции против РФ из-за поддержки российскими властями режима президента Сирии Башара Асада.
Однако президент США Трамп распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России.
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