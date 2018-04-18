Резня в российской школе: на допросе подросток рассказал, что стало "последней каплей"

Школьник рассказал, что ненависть к одноклассникам копилась давно, а реализовать свои намерения он решил, когда его мать запретила ему пользоваться компьютером.

Следователи допросили Артема Табирова, который сегодня, 18 апреля, совершил атаку в школе в Башкирии.

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Как передает Mash, подросток рассказал о единомышленниках, с которыми общается в Сети, и том, что побудило его к атаке. "С 7 класса я состою в закрытой группе "Колумбайн". Там всего 230 человек нас, только мы, лишних нет. Мы постоянно переезжаем в новые паблики, мы скрываемся, а еще старые потому что блочат. Но все норм работает. Я полностью разделяю взгляды ребят", - рассказал Табиров.

"Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом уже. Для меня последняя капля - это когда мама запретила пользоваться компьютером. Она решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь - она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя. А повязка со свастикой - мне ее сшил знакомый, не помню кто, просто знакомый", - сказал школьник на допросе.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики и устроил резню. Напал на одноклассницу и порезал преподавателя. Еще одна девочка испугалась и выпрыгнула со второго этажа. Он также устроил поджог.

По данным СМИ, при обысках у Тагирова нашли список врагов, - он вел поименный чек-лист, указывая, кто и какое оскорбление ему нанес.