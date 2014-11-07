Почти 5 тыс. человек умерли в 8 странах от вируса Эболы

Об этом говорится в в обновленной статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передают РИА Новости. Ко вторнику количество погибших от лихорадки составило 4960 человек, зараженных смертельной болезнью - 13268 человек.

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Ранее ВОЗ сообщала о 4818 погибших и 13042 зараженных в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне, США, Мали, Нигерии, Сенегале и Испании на 2 ноября.

Самое большое количество смертей и заражений приходится на 3 африканские страны - Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. В них погибли 4950 человек, 13241 - заражены.

По данным ВОЗ, возросло и число медицинских работников, которые оказались заражены вирусом Эболы. Их количество на 4 ноября составляет 549 человек: 88 - в Гвинее, 318 - в Либерии, 128 - в Сьерра-Леоне, 11 - в Нигерии, 1 - в Испании и 3 - в США. 311 человек умерли.