Саудовская Аравия заявила о готовности отправить сухопутные войска в Сирию

Глава МИД Саудовской Аравии заявил о готовности страны отправить сухопутные войска в Сирию как часть коалиции во главе со США.

Саудовская Аравия готова отправить своих военных в Сирию как часть коалиции под руководством США, если она будет расширена.

Об этом во вторник, 17 апреля, заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр, сообщает DW.

"С начала сирийского кризиса мы обсуждаем с США отправку сил в Сирию", - заявил он.

Он также напомнил, что Эр-Рияд еще во времена президентства Барака Обамы заявил о готовности отправить сухопутные войска в Сирию, если США решат увеличить контингент коалиции для борьбы с "Исламским государством" (ИГ).

"Есть дискуссии относительно того, какие силы должны остаться в восточной Сирии и откуда они должны прийти, и эти дискуссии продолжаются", - добавил Адель аль-Джубейр.

Читайте такжеИзраиль согласовал удар по авиабазе в Сирии с Трампом - СМИ

Ранее Белый дом заявил, что США планируют быстрый вывод своего военного персонала из Сирии. При этом там отметили, что целью США в Сирии остается "полный разгром "Исламского государства" и создание условий для предотвращения ее возвращению".

На фоне этого американское издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сформировать в Сирии военный контингент союзников, который мог бы заменить американских военных. По этой информации, Вашингтон обратился к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с тем, чтобы они оказали финансовую поддержку и обеспечили "более широкий вклад" в разрешение ситуации в Сирии.

Силы международной антитеррористической коалиции под руководством США противодействуют ИД с лета 2014 года, когда в руки исламистов попали значительные территории в Сирии и Ираке. Сейчас в северо-восточной части Сирии дислоцируется около двух тысяч американских военных. Эти военнослужащие осуществляют боевые операции международной антитеррористической коалиции под предводительством США.