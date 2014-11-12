Российские военные корабли подошли к берегам Австралии

Российские военные корабли подошли к северному берегу Австралии. Об этом сообщает в среду, 12 ноября, Дождь со ссылкой на The Australian.

В официальном документе, опубликованном Министерством обороны Австралии, сказано, что за российскими военными судами ведется наблюдение.

«Служба обороны наблюдает за российскими военными кораблями, которые в данный момент приближаются через международные воды в сторону севера страны», — говорится в документе.

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Австралийское министерство обороны заявило, что нахождение российских кораблей около берегов Австралии было нацелено на показ «ауры мощи» президента России Владимира Путина накануне саммита G20, который пройдет в городе Брисбене.

Главный маршал авиации Австралии Марк Бинскин заявил, что Австралия продолжит наблюдение за военными кораблями.

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«Это всего лишь часть ее (России — Дождь) операции. Они (корабли — Дождь) находятся в международных водах. Им это позволено. Но мы все равно продолжим наблюдения за военными кораблями», — сказал он.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда при проведении международных встреч у берегов Австралии появляются российские военные корабли.