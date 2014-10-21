Совмин оккупированного Крыма национализировал украинские военные корабли

Совет министров оккупированного Крыма своим решением закрепил за «министерствами» и «ведомствами» часть военных кораблей, входивших ранее в состав ВМС Украины. Об этом сообщает ТАСС.

"Это списанные корабли, которые, возможно, будут использоваться в качестве музеев, - сказал журналистам «глава республики» Сергей Аксенов. - Они состояли во флоте Украины, если я не ошибаюсь. Техника вся старая, непригодная для боевых действий".

«Министерству культуры» оккупированного Крыма отошли малый противолодочный корабль "Молния" и пограничный сторожевой корабль "Тарантул".

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«Министерству промышленной политики» достался катер "Катран", «Минтранс» сможет пользоваться сторожевым катером "Калкан", двумя обычными катерами и круизной моторной яхтой (проект "Галион-280").

Четыре бывших военных катера, в том числе два патрульных, закреплены за «комитетом по рыболовству», два достались государственному "Черноморскому центру подводных исследований". В собственность санатория "Украина", кроме одного катера, перешли два гидроцикла и две моторные лодки.

Как именно «министерства» и «ведомства» оккупированного Крыма будут распоряжаться закрепленным за ними имуществом, не уточняется.

Ранее Совет министров оккупированного Крыма принял решение о передаче в безвозмездное пользование управлению делами президента России ряда объектов. В частности, управделами президента РФ будет распоряжаться Юсуповским дворцово-парковым комплексом и Крымским природным заповедником в Алуште.