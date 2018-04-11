"ИГ" пригрозило Путину терактами во время ЧМ-2018 в России (фото)

В интернете появился плакат, на котором террорист взрывает стадион.

Террористическая группировка «Исламское государство» пригрозила президенту Российской Федерации Владимиру Путину массовыми терактами во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТСН.

В информации отмечается, что в интернете появился плакат, на котором террорист взрывает стадион, а потом хочет убить Путина. Эти угрозы связаны с действиями Путина на территории Сирии.

"Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман", - говорится в тексте, который изображен на плакате.

Кроме того, "ИГ" разработало еще один плакат, на котором террорист пытается взорвать стадион "Лужники" в Москве. Эти плакаты появились в Telegram и впоследствии были распространены Wafa Media Foundation.

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Напомним, 7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, которые работают в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом. Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым предоставляют поддержку и российские силы.

Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.