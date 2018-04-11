"ИГ" пригрозило Путину терактами во время ЧМ-2018 в России (фото)
Террористическая группировка «Исламское государство» пригрозила президенту Российской Федерации Владимиру Путину массовыми терактами во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает ТСН.
В информации отмечается, что в интернете появился плакат, на котором террорист взрывает стадион, а потом хочет убить Путина. Эти угрозы связаны с действиями Путина на территории Сирии.
"Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман", - говорится в тексте, который изображен на плакате.
Кроме того, "ИГ" разработало еще один плакат, на котором террорист пытается взорвать стадион "Лужники" в Москве. Эти плакаты появились в Telegram и впоследствии были распространены Wafa Media Foundation.
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Напомним, 7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, которые работают в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.
По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом. Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.
При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым предоставляют поддержку и российские силы.
Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.