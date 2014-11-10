Причиной ядовитого дыма в Москве могут быть аварии на станциях аэраций – источник

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Причиной инцидента, по данным МЧС, стала неисправность установки по очистке сероводорода на московском НПЗ. Однако, по версии источника в правоохранительных органах, причиной запаха могли стать очистные сооружения сточных вод на юго-востоке столицы. "Речь может идти о Курьяновской, Новокурьяновской и Люберецкой станции аэрации", - сказал источник.

"В настоящее время отмечено снижение концентрации загрязняющих веществ и снижение запаха. Ситуация идет на спад", - сообщил первый замначальника Главного управления МЧС по Москве Юрий Акимов. "По данным мониторинга, диоксид серы в пределах нормы. По сероводороду было отмечено кратковременное превышение нормативов", - сказал он.

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По его словам, причиной появления запаха стала неисправность установки по очистке сероводорода на Московском НПЗ. Работа установки приостановлена.

Между тем, компания "Газпромнефть" - владелец НПЗ - распространила сообщение, в котором назвала информацию об аварии на Московском НПЗ не соответствующей действительности.

"Завод работает в штатном режиме, в соответствии с производственным планом. На настоящий момент, по данным собственной лаборатории завода, газоспасательного отряда и постов контроля загазованности, расположенных в санитарно-защитной зоне МНПЗ, превышений уровня предельно допустимых концентраций сероводорода не зафиксировано. МНПЗ продолжает осуществлять мониторинг окружающей среды в пределах санитарно-защитной зоны завода в режиме реального времени", - говорится в сообщении компании.