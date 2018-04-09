Во Франции произошли столкновения между полицией и протестующими против строительства аэропорта

Митингующие бросали камни, поджигали баррикады, а полиция использовала слезоточивый газ.

На западе Франции произошли столкновения между протестующими и полицией.

Как сообщает BBC, столкновения произошли в лесистой местности, где сотни активистов начали акцию протеста против строительства нового аэропорта.

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Согласно информации, полиция использовала слезоточивый газ против митингующих, которые строили временные баррикады и начали их поджигать. Протестующие же, в свою очередь, бросали в правоохранителей камни.

Полиция заблокировала прилегающие дороги, чтобы окружить активистов.

Сейчас о количестве пострадавших во время столкновений не сообщается. Известно, что один правоохранитель получил травму глаз. На место акций были отправлены около 2,5 тыс. полицейских.

Сообщается, что о строительстве аэропорта было объявлено еще в январе. Власти рассчитывают, что это улучшит экономику региона.

Противники утверждают, что это слишком дорого и экологически опасно.