Племянница Скрипаля публично обратилась к Мэй с просьбой о визе

"Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе", - сказала Виктория, обращаясь к главе британского правительства.

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль - Виктория - публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы, в которой ей было отказано.

Свое обращение она зачитала в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС.

"Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушке о том, каково здоровье ее сына и внучки, но в получении визы мне было отказано. Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе", - сказала Виктория, обращаясь к главе британского правительства.

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Она зачитала это обращение на русском языке, но телеканал изложил его в переводе на английский.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания объявила о выдворении из королевства 23 российских дипломатов. В знак солидарности с Лондоном еще почти 30 стран мира выдворили более 100 сотрудников российских посольств и консульств. Россия прибегла к "зеркальным" санкциям.