Россия продолжает проводить эксперименты с ядом "Новичок" - посол Британии

По словам посла, у Британии есть доказательства того, что за отравлением бывшего двойного агентства Сергея Скрипаля стоит Россия.

Россия, вопреки официальным утверждениям, по-прежнему проводит эксперименты с отравляющим веществом "Новичок".

Об этом заявил посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщает DW.

Читайте такжеЯд "Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области - The Times"Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки отравляющего вещества "Новичок", о существовании которой российское правительство никогда не объявляло", - заявил посол.

Он обвинил Россию в нарушении конвенции о запрете химического оружия и призвал Москву, в качестве первого шага, признать то, что они продолжают работать над "Новичком".

Он назвал "достаточно очевидными" доказательства того, что за отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля стоит Россия.

"Мы знаем, что российские власти проводили эксперименты, чтобы выяснить, как это нервно-паралитическое вещество наиболее эффективно применять для убийства людей", - сказал Себастьян Вуд.

По его словам, известно также, что российское государство рассматривает таких людей, как Скрипаль, в качестве объектов для покушений.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля после месяца пребывания в коме бывший российский шпион Сергей Скрипаль, пострадавший во время химической атаки в Солсбери, вышел из критического состояния.