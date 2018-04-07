В США разбился военный вертолет Apache, погибли военные

21:31, 07 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы базы на странице в Facebook.

В частности, сообщается, что вертолет потерпел крушение во время тренировочного полета накануне вечером 6 апреля.

"Погибли двое военнослужащих, находившиеся на борту, их имена пока не называются", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте катастрофы работают спасатели. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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