Британия отказала в визе племяннице отравленного экс-шпиона Скрипаля (видео)

В Британии опасаются, что Виктория могла быть завербована Кремлем.

Британские власти отказали в визе племяннице бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в правительстве, в Британии опасаются, что Виктория могла быть завербована Кремлем.

"Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку. Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой", - объяснил источник.

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Как сообщила изданию сама Виктория Скрипаль, для нее такое решение не стало сюрпризом. По ее словам, отказ в визе ей объяснили отсутствием справки о наличии счета в банке и работы.

"Ну то есть сказали, есть ли у меня на счете деньги. Я сказала, что нет, в данный момент. Я же не могла врать, правильно. И сказали, что я безработная. Ну и плюс, что Юля сказала, что она меня видеть не хочет, и что я к Сергею Викторовичу ни разу не приезжала", - рассказала Виктория.

Племянница Скрипаля сказала, что попробует ещё раз получить визу. По ее словам, с понедельника она выходит на работу.

"Ну в понедельник я уже работаю и на счете у меня деньги есть. Попробую еще раз сдать заявку, что они еще раз мне скажут. И у меня есть доверенности от бабушки, чтобы Сергея Викторовича навестить", - сказала Виктория.

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Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

29 марта, после нескольких недель пребывания в коме Юлия Скрипаль пришла в сознание. О улучшении здоровья её отца Сергея врачи рассказали вчера, 6 апреля. При этом согласно телефонному разговору Виктории и, вероятно, Юлии, который обнародовали на шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1", Сергей Скрипаль пришел в себя ещё раньше. Запись телефонного разговора СМИ передала сама Виктория.