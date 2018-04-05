В Стамбуле горит больница: поднимается черный столб дыма, огонь охватил несколько этажей (фото, видео)

На кадрах видно, как огонь охватил сразу несколько этажей здания.

В четверг, 5 апреля, в Стамбуле в больнице "Таксим" произошел пожар, который охватил несколько этажей многоэтажного здания.

По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на CNN Turk.

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Пожар начался на крыше больницы и быстро распространился по внешней облицовке здания. Сейчас на месте работают пожарные.

Над зданием поднялся огромный столб черного дыма, который виден из отдаленных районов города, передает "ЕвроПравда", ссылаясь на Hurriyet. Также сообщают о звуке взрыва.

Близлежащие здания эвакуировали из соображений безопасности. На место пожара направили большое количество пожарных из других районов города. Туда отправился начальник службы охраны здоровья Стамбула.