В Кремле заявили, что РФ продолжит защищать экипаж крымского судна, задержанного пограничниками

В Министерстве иностранных дел России требуют от Украины освободить экипаж судна. Капитану судна "Норд" объявлено о подозрении.

В Кремле заявили, что Россия продолжит защищать права моряков – членов экипажа судна «Норд» из оккупированного Крыма, задержанных украинскими пограничниками.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Москва всегда была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

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В Министерстве иностранных дел России потребовали от Украины освободить экипаж судна.

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что 31 марта капитану судна «Норд» - гражданину Украины - объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда и выезда на/с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.

3 апреля МИД России вызвало временного поверенного в делах Украины в связи с задержанием судна «Норд».