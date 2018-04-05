Российскую проститутку Настю Рыбку в Таиланде обвинили в изнасиловании и организации проституции - СМИ

Суд над Рыбкой и другими фигурантами дела назначен на 17 апреля.

Полиция Паттайи приняла заявления от пострадавших, которые обвиняют Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще восемь человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга, в изнасиловании и организации проституции.

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Также одного из арестованных, которого должны были депортировать 5 марта, иммиграционная полиция передала уголовной, передает РИА Новости со ссылкой на источник в городском отделе уголовной полиции. "Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных по "секс-тренингу", а остальные обвиняются как соучастники", - добавил собеседник.

Иммиграционные власти собирались 5 апреля депортировать гражданина Белоруссии Игоря Кучерявенко, которого неделю назад приговорили к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в $100 за незаконную предпринимательскую и трудовую деятельность. Вплоть до решения суда он и еще двое обвиняемых россиян оставались в тюрьме Паттайи, поскольку не могли заплатить залог за временное освобождение. Двух 2 апреля уже выслали в Россию.

Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами назначен на 17 апреля. Но адвокат уже попросил суд перенести слушания на более ранний срок, поскольку обвиняемые хотят признать вину, как это сделали трое их товарищей, которые получили условные сроки и небольшие штрафы.

По словам защитника, заседание по делу Рыбки и Лесли может состояться 11 апреля. Однако если появится уголовное дело об изнасилованиях и организации проституции, то скорой депортации не будет, даже если приговор по делу о нелегальном бизнесе окажется мягким.

Рыбка, Лесли и еще шестеро обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они оказались там сразу после того, как суд Паттайи освободил их под залог. Им инкриминируют нарушение иммиграционного законодательства Таиланда в виде проявления открытого неуважения к культуре и религии страны, за что предусматривается наказание в виде депортации. Теперь, по словам источника, их должны снова вернуть в тюрьму Паттайи.