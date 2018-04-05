США на этой неделе введут новые санкции против российских олигархов - СМИ

Ограничения, как ожидается, затронут российских олигархов и людей, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

США намерены на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAASTSA).

Об этом сообщает Reuters и Fox News со ссылкой на источники.

Новые санкции против российских бизнесменов планируется ввести в ответ на вмешательство России в президентские выборы в США.

"Санкции, которые могут повлиять на людей, близких к президенту РФ Путина, отражают желание Вашингтона привлечь Россию к ответственности за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", - говорится в сообщении.

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Белый дом объявит о новых санкциях в четверг, 5 апреля. Ограничения, как ожидается, затронут российских олигархов и людей, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

"Они являются своеобразным продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы", - подчеркивает агентство.

Отмечается, что под санкции попадут российские олигархи, связанные как с Путиным, так и с российским правительством.

В Белом доме отказались комментировать, планируют ли они объявить о санкциях на этой неделе.

По данным издания The Washington Post, санкции будут носить экономический характер и что под них попадут не менее шести человек.

WP отмечает, что в последние недели советники Трампа по национальной безопасности настаивали на введении новых санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.