В российской Тюмени произошел крупный пожар в магазине детских товаров (видео)

В результате пожара у горящего магазина игрушек в Тюмени обвалилась крыша, здание повреждено по всей площади.

В российской Тюмени в магазине детских товаров «Rich Family» произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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Возгорание возникло около 00.15 по местному времени (22.15 по киевскому).

Как сообщили РИА Новости в МЧС, площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров.

"В 01:25 (23:25 по киевскому времени) была локализация, но тушение продолжается, проливка, разборка", - сказали агентству в МЧС. Пострадавших нет - в здании в тот момент не было людей.

Также сообщается, что в результате пожара у горящего магазина игрушек в Тюмени обвалилась крыша, здание повреждено по всей площади.

#пожар#сейчасгоритторговыйцентрричфемели#тюмень#мчстюмень#детки72 # Публикация от Наталья Чаруллина (@nataliumka72rus) 4 Апр 2018 в 2:18 PDT

Как сообщал УНИАН, 25 марта произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.