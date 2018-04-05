В российской Тюмени произошел крупный пожар в магазине детских товаров (видео)
В российской Тюмени в магазине детских товаров «Rich Family» произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
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Возгорание возникло около 00.15 по местному времени (22.15 по киевскому).
Как сообщили РИА Новости в МЧС, площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров.
"В 01:25 (23:25 по киевскому времени) была локализация, но тушение продолжается, проливка, разборка", - сказали агентству в МЧС. Пострадавших нет - в здании в тот момент не было людей.
Также сообщается, что в результате пожара у горящего магазина игрушек в Тюмени обвалилась крыша, здание повреждено по всей площади.
Как сообщал УНИАН, 25 марта произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.
Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.