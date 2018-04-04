Британия назвала "извращенной" идею совместного с РФ расследования отравления Скрипаля

Европейский Союз обнародовал заявление, в котором призвал Россию дать ответы на все вопросы Великобритании и сотрудничать с ОЗХО в расследовании дела.

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) на призыв России собрался на внеочередное заседание в среду, 4 апреля, для обсуждения отравления двойного агента Сергея Скрипаля.

Как передает DW.com, во время этой встречи британская сторона назвала идею совместного с Россией расследования дела Скрипаля "извращенной".

Читайте такжеВ деле об отравлении Скрипалей появился ещё один россиянин - СМИ

"Это тактика для отвлечения внимания, и еще больше дезинформации производится для того, чтобы уклониться от вопросов, на которые российская власть должна ответить", - цитирует британскую делегацию информагентство dpa.

При этом Европейский Союз обнародовал заявление, в котором призвал Россию дать ответы на все вопросы Великобритании и сотрудничать с ОЗХО в расследовании дела. В этот же день официальный Берлин подтвердил, что остается при своей прежней позиции солидарности с Лондоном. "Ничего не изменилось, - заявила пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). - Мы разделяем взгляд Великобритании, что является очень вероятным, что за всем этим стоит Россия".

Как сообщалось, накануне ученые из центра биологических и химических вооружений в Портон-Даун подтвердили, что вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, принадлежало к группе советских нервно-паралитических веществ, однако специалисты не смогли подтвердить, что яд произвели именно в России.