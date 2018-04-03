Человек-ракета, Лгущий Тед и Слабый: американские СМИ составили рейтинг придуманных Трампом оскорблений

20:41, 03 апреля 2018
Мир
414
Дональд Трамп / REUTERS

CNN составил рейтинг придуманных им прозвищ.

В тройку попали глава КНДР, названный «маленьким человеком-ракетой» (Little Rocket Man), а также «Лгущий Тед» (Lyin' Ted) и «Слабый». Два последних прозвища Трамп использовал для кандидата от республиканцев Теда Круза и противника на пост президента США от Республиканской партии в 2016 году Джеба Буша.

Читайте также«Я вас слышу»: в сети показали шпаргалку Трампа для беседы со школьниками (фото)

Кроме того, в список вошли прозвища, придуманные Трампом для американских политиков, в том числе «Покахонтас» (Pocahontas), «Малыш Марко» (Little Marco), «Нытик Стив» (Sloppy Steve), «Бесчестная Хилари» (Crooked Hillary), «Подлая Дайэнн» (Sneaky Dianne), «1 за Кейсика» (1 for 38 Kasich), а также «Эл Франкенштейн» (Al Frankenstien).

Прозвище Обамы оказалось на двенадцатой строчке рейтинга.

Ранее СМИ подсчитали, скольких людей Трамп оскорбит за первый срок своего президентства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #оскорбления#Дональд Трамп