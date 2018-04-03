Человек-ракета, Лгущий Тед и Слабый: американские СМИ составили рейтинг придуманных Трампом оскорблений

Прозвище "обманщик Обама" оказалось на двенадцатой строчке рейтинга.

После того как президент США Дональд Трамп в очередном посте в твиттере назвал своего предшественника на посту лидера американского государства «обманщинком Обамой», американские СМИ составили рейтинг придуманных Трампом оскорблений.

CNN составил рейтинг придуманных им прозвищ.

В тройку попали глава КНДР, названный «маленьким человеком-ракетой» (Little Rocket Man), а также «Лгущий Тед» (Lyin' Ted) и «Слабый». Два последних прозвища Трамп использовал для кандидата от республиканцев Теда Круза и противника на пост президента США от Республиканской партии в 2016 году Джеба Буша.

Читайте также«Я вас слышу»: в сети показали шпаргалку Трампа для беседы со школьниками (фото)

Кроме того, в список вошли прозвища, придуманные Трампом для американских политиков, в том числе «Покахонтас» (Pocahontas), «Малыш Марко» (Little Marco), «Нытик Стив» (Sloppy Steve), «Бесчестная Хилари» (Crooked Hillary), «Подлая Дайэнн» (Sneaky Dianne), «1 за Кейсика» (1 for 38 Kasich), а также «Эл Франкенштейн» (Al Frankenstien).

Прозвище Обамы оказалось на двенадцатой строчке рейтинга.

Ранее СМИ подсчитали, скольких людей Трамп оскорбит за первый срок своего президентства.