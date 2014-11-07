У Путина нет денег на содержание 4 миллионов жителей Донбасса - Немцов

Проект "Новороссия" закрыт, потому что у России нет денег, чтобы кормить пенсионеров и бюджетников на востоке Украины. Об этом российский оппозиционный политик Борис Немцов написал на своей странице в Facebook.

"Путин демонстративно отказался встречаться с лидерами ДНР и ЛНР не только потому что боится новых санкций, но и потому что сказать нечего. Денег нет, чтобы содержать 4 млн человек", - отмечает он.

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Немцов отмечает, что Путин и дальше отправлять российских военных в Донецк, поставлять оружие и устраивать провокации. Но РФ не будет содержать огромный регион.

"Что остается делать Захарченко и Ко? Воевать. Шахты затоплены, работы нет, денег нет. Только воевать, - добавляет оппозиционер. - Вот так бесславно заканчивается кровавая авантюра Путина против братского народа".