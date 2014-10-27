Российский политолог: Кремль "сливает" проект "Новороссия"

Такое мнение высказал "Росбалту" политолог Дмитрий Орешкин.

Завершившиеся в воскресенье выборы в Верховную Раду Украины "парадоксальным образом могут, если не улучшить, то стабилизировать" отношения России и Украины, считает Орешкин.

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Оценив разрушительные последствия западных санкций для российской экономики, Владимир Путин сворачивает военную активность на Востоке Украины, говорит эксперт.

По мнению политолога, то, что российский МИД еще накануне выборов в Раду заявил, что признает их, "де факто означает, что проект "Новороссия" слит".

То, что выборы не состоялись в некоторых районах Луганской и Донецкой областей, это "ни о чем не говорит, потому что точно также в 90-е годы не проходили выборы в Чечне, которая в глазах международного сообщества, тем не менее, продолжала оставаться частью России", — напоминает Орешкин.