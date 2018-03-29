Дочь Скрипаля пошла на поправку после отравления

Директор больницы сообщила, что Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение".

В Великобритании сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль, которая вместе со своим отцом, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, была отравлена нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

Об этом сообщает Sky News. Состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое, она быстро поправляется.

Сергей Скрипаль по-прежнему находится в стабильном, но критическом состоянии.

Salisbury NHS Foundation Trust заявила в своем заявлении, что только два пациента остались в больнице после инцидента в начале этого месяца. На прошлой неделе полицейский Ник Бэйли был выписан из больницы.

Директор больницы сообщила, что Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение".

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СК России обратился с запросом о правовой помощи по уголовному делу о покушении на убийство россиянки Юлии Скрипаль к британской стороне. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает Gazeta.ru.

Как сообщал УНИАН, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, и Лондон считает ответственной за атаку Москву. В связи с этим уже около 30 стран поддержали британскую сторону и выслали российских дипломатов.