Авария на атомной электростанции в Румынии не угрожает украинцам (видео)
20:10, 29 марта 2018Мир
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Сработала система защиты, и отключился второй энергоблок. Сейчас АЭС работает с одним реактором.
Аварія на атомній електростанції в Румунії українцям не загрожує
Авария на атомной электростанции в Румынии не угрожает украинцам.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Инцидент произошел в городе Чернавода, за 180 километрах от украинской границы. Сработала система защиты, и отключился второй энергоблок.
Сейчас АЭС работает с одним реактором. Компания-оператор уверяет, что проблема чисто техническая.
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Ранее сообщалось, что в Румынии обесточена единственная в стране атомная электростанция «Чернавода».
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