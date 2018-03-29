Авария на атомной электростанции в Румынии не угрожает украинцам (видео)

Сработала система защиты, и отключился второй энергоблок. Сейчас АЭС работает с одним реактором.

Авария на атомной электростанции в Румынии не угрожает украинцам.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Инцидент произошел в городе Чернавода, за 180 километрах от украинской границы. Сработала система защиты, и отключился второй энергоблок.

Сейчас АЭС работает с одним реактором. Компания-оператор уверяет, что проблема чисто техническая.

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Ранее сообщалось, что в Румынии обесточена единственная в стране атомная электростанция «Чернавода».