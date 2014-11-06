Камеры наблюдения зафиксировали российского актера-оппозиционера за несколько часов до смерти (видео)
15:55, 06 ноября 2014Мир
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Камеры видеонаблюдения, установленные в доме, где жил Алексей Девотченко, зафиксировали, как актер за несколько часов до смерти выходил из дома.
Девотченко зафиксировали камеры видеонаблюдения за несколько часов до смерти / фото Wikimedia
На кадрах видеозаписи видно, как актер босиком в одних спортивных брюках выходит из дома на улицу, заметно шатаясь при этом. По дороге он встречает соседей, но не обращает на них никакого внимания.
На видеозаписи видно, как актер не сразу смог открыть дверь в подъезде. Через некоторое время он вернулся в дом с пакетом в руках. На кадрах видно, что у актера уже разбита бровь, на голове - следы крови.
Как сообщал УНИАН, вечером 5 ноября Алексей Девотченко был найден мертвым в квартире по Алтуфьевскому шоссе, 100 в Москве. У следствия есть основания полагать, что смерть актера имеет криминальный характер.
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