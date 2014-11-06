В Казахстане заблокировали сайты, на которых ищут наемников для боев на Донбассе

Об этом сообщают Новости-Казахстан со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

«По предписаниям Генеральной прокуратуры Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан заблокирован доступ к видеоматериалам, содержащим признаки пропаганды/оправдания терроризма, а также интернет-ресурсам, имеющим признаки призывов к участию в боевых действиях на территории Украины», - сообщили в ведомстве.

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В то же время, издание отмечает, что, несмотря на уголовную ответственность (лишение свободы сроком до семи лет), наемники из Казахстана продолжают выезжать в "горячие точки" на территории Афганистана, Ирака, Сирии, а также Украины.