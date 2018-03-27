От Насти Рыбки до "бурной" Дэниелс: в мире назревает буря сексуальных скандалов с участием сильных мира сего (видео)

Теперь волна секс-скандалов накрыла президента США Дональда Трампа.

Сексуальные скандалы сотрясают планету. Теперь очередь дошла и до президента США Дональда Трампа.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Слава разоблачительницы из России Насти Рыбки, которая написала книгу про охоту на российских чиновников и олигархов, не дает покоя американкам. Те одна за другой начинают снимать печати секретности с интимных историй с самим Дональдом Трампом.

Бывшие порнозвезда и модель Playboy рассказали, что президент США Дональд Трамп спит отдельно от своей жены Мелании, не любит пользоваться презервативами и льстит своим любовницам, сравнивая их со своей “красивой” дочерью Иванкой.

Экс-порнозвезда Сторми Дэниелс и Карен Макдугал поделились своими откровениями о романах с Трампом в двух отдельных интервью на прошлой неделе: Дэниелс выступила на телеканале CBS в воскресенье, а Макдугал - на CNN в четверг.

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Обе женщины говорят, что у них были сексуальные отношения с Трампом в 2006 году, через несколько месяцев после того, как его вторая жена Мелания родила ему сына Беррона. Детали, о которых они рассказывают, крайне схожи.

Сторми Дэниелс также рассказала, что после того, как Трамп стал президентом, журналисты захотели купить у нее ее историю. В то же время адвокат Коэн предложил 130 тысяч долларов за молчание. Актриса решила взять эти деньги, надеясь, что она и ее семья не будут страдать от огласки ее отношений в прессе. Однако это все равно произошло.

Карен Макдугал говорит, что стала жертвой мошеннической схемы. По ее словам, издательская компания American Media, Inc заплатила модели 150 тысяч долларов за право эксклюзивно опубликовать эту историю за три месяца до выборов президента, в которых победил Трамп. Но публикация так и не увидела свет. Договор предусматривает, что Макдугал будет платить 150 тысяч долларов каждый раз, когда будет рассказывать ее историю с Трампом другому изданию.