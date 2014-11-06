Россия подтверждает, что не едет на ядерный саммит - США

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Джен Псаки, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, Вашингтон сожалеет об этом решении, но надеется на продуктивное сотрудничество с Москвой по вопросам ядерной безопасности с помощью других возможностей.

Россия, которая принимала участие во всех предыдущих саммитах, 2010, 2012 и 2014 годов, на прошлой неделе бойкотировала планировочную встречу до следующего саммита, после чего стали появляться сообщения со ссылкой на неназванных дипломатов, что Россия отказывается от подготовки до нового саммита. В Москве такие сообщения назвали «контрпродуктивной попыткой давления».

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Саммиты по ядерной безопасности, которые стал созывать президент США Барак Обама, стали важным элементом его внешней политики.

В последнее время отношения между США и Россией стали более напряженными из-за незаконного захвата Россией украинского Крыма и ее вмешательства в конфликт на Донбассе.