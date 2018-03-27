Взрослые давили детей: очевидец рассказала о хаосе в кемеровском ТЦ во время пожара

По словам очевидца, во время пожара посетители кинотеатра ринулись к узким дверям, вторая створка которых не была открыта,.

Оставшаяся в живых после пожара жительница Кемерово Анна Заречнева рассказала, как ей вместе с сыном и мужем удалось вовремя выбраться на улицу из охваченного огнем торгового центра.

Об этом она написала в своем Instagram. По ее словам, в тот день ТЦ «Зимняя Вишня» был заполнен посетителями.

Место на парковке вокруг него нашли с трудом. Пришли как раз к началу фильма. «Места были в 1-м зале на 5-и ряду. Где-то в середине сеанса дверь открылась и в свете, поступающего из холла раздался крик: «Пожар! пожар!». Схватив Даниила за руку я быстро побежала с ним к выходу из зала. Дима шёл следом. Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было», вспоминает Анна.

Читайте такжеНа митинге в Кемерово потребовали, чтобы к ним вышел Путин

По ее словам, люди ринулись к узким дверям, вторая створка которых не была открыта, второй выход открыт не был.

«Выскочив из кинозала, мы увидели плотный чёрный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и 2-й кинозал – их было совсем не видно. Дышать уже было нечем.

Добежали до лестницы: там уже люди в большей панике спускались вниз. Кто-то спускался на лифте. Очень много плачущих и кричащих детей. Я и Даниил стали спускаться вниз. Дима был где-то там, позади, пытаясь регулировать натиск обезумевших людей. Ведь взрослые бежали оттуда, расталкивая и давя детей. На лестнице время от времени толпа тоже поддавалась панике, но мужчины, находящиеся в ней быстро успокаивали всех, крича: «Без паники! Спокойно! Мы все спустимся!». Кто-то впопыхах поскользнулся и упал на ступеньках. Тут же ему помогли подняться. Когда добрались с Даней до второго этажа позвонил Дима-уточнил где мы. Узнав, что почти спустились-решил вернуться за верхней одеждой. В этот момент он был уже на 3-м этаже. Затем поднялся назад к гардеробу, но там уже не было видно ничего. Администратор в панике стояла и не знала что делать, какой-то мужчина кричал, что там, в одном из кинозалов остались его дети. Найдя кем-то оброненную шапку Дима намочил её водой и попытался пройти к залу. Но плотность и едкость дыма были столь высоки, что шапка просто не помогала . «У вас есть противогаз?!!»-стал просить он у обезумевшего охранника. Но тот только развёл руками. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной», – написала Заречнева.