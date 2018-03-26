В МИД Британии заявили, что 20 стран выслали 134 российских шпиона

Решение о высылке российских шпионов приняли, в частности, США, Канада, Швеция, Финляндия, Украина, Эстония, Латвия.

В Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заявили, что 20 стран выслали 134 сотрудников российской разведки.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter британского внешнеполитического ведомства.

«Решительные международные меры наших союзников и партнеров, последовавшие за предыдущим выдворением 23 необъявленных российских сотрудников разведки. Россия не сможет нарушать международные правила безнаказанно», - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что 20 стран решили выслать 134 российских сотрудников разведки. Среди этих стран - США, Канада, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Румыния, Чехия, Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Испания, Италия, Хорватия и Албания.

Первой российских дипломатов выдворила Великобритания.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице в коме.

Ситуация вокруг отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

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Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, выдворив из страны 23 британских дипломатов.

Сегодня, 26 марта, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов в ответ на нервно-паралитическую атаку в британском Солсбери.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле. Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MИ-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.