ЕС требует от Facebook объяснений относительно утечки данных пользователей

В ЕК требуют от Facebook объяснить, насколько масштабная утечка личных данных коснулась европейских пользователей. Такое злоупотребление данными в ЕС назвали "абсолютно неприемлемым".

Европейский Союз требует от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей соцсети.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей", - заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 25 марта, пишет DW.

По ее словам, "это злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым". Юров также подчеркнула, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они "воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер".

Читайте такжеЦукерберга официально пригласили разъяснить утечку данных перед Конгрессом США

"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет об основе нашей демократии", - заявила Юрова.

Скандал вокруг Facebook разгорелся после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональду Трампу во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для предсказания политических симпатий избирателей, а также влияния на них.