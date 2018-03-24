Британские полицейские обыскивают компанию, причастную к утечке личных данных из Facebook (видео)

02:23, 24 марта 2018
Мир
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Компания Cambridge Analytica сотрудничала с предвыборным офисом президента США Дональда Трампа / фото news.sky.com

Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, обыски в Cambridge Analytica проводят 18 полицейских.

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Ранее уполномоченный по вопросам информации Британии требовал, чтобы компания открыла доступ к британскому офису. В пятницу, 23 марта, это требование было удовлетворено верховным судом страны.

Компания Cambridge Analytica сотрудничала с предвыборным офисом президента США Дональда Трампа и была одним из фигурантов в расследовании так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы Соединенных штатов в 2016 году.

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Теги: #Facebook#утечка данных