Британские полицейские обыскивают компанию, причастную к утечке личных данных из Facebook (видео)
02:23, 24 марта 2018Мир
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Обыски в компании Cambridge Analytica проводят 18 полицейских.
Компания Cambridge Analytica сотрудничала с предвыборным офисом президента США Дональда Трампа / фото news.sky.com
Полиция Британии начала обыски в компании Cambridge Analytica, которая похитила личные данные более 50 млн пользователей.
Об этом сообщает телеканал Sky News.
По данным журналистов, обыски в Cambridge Analytica проводят 18 полицейских.
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Ранее уполномоченный по вопросам информации Британии требовал, чтобы компания открыла доступ к британскому офису. В пятницу, 23 марта, это требование было удовлетворено верховным судом страны.
Компания Cambridge Analytica сотрудничала с предвыборным офисом президента США Дональда Трампа и была одним из фигурантов в расследовании так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы Соединенных штатов в 2016 году.
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