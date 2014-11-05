Путин одобрил запрет символики сотрудничавших с нацистами организаций

Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации РФ, вносит дополнения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Под запретом оказалась и символика Украинской повстанческой армии.

Об этом пишет Лента.ру.

Нарушителей закона будут наказываться штрафом в размере одной, или двух тысяч рублей, либо арестом на срок до 15 суток. Должностных лиц будут штрафовать на сумму до четырех тысяч рублей (чуть больше 1300 грн), юридические лица будут оштрафованы на сумму от 10 до 50 тысяч рублей.

Также изготовление или сбыт нацистской символики либо иной запрещенной атрибутики в целях пропаганды будет грозить денежным наказанием для граждан в размере до 2,5 тысяч рублей. Чиновники потеряют из-за этого от двух до пяти тысяч рублей, а компаний — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

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Автором инициативы стал член фракции «Единая Россия» Сергей Железняк. Госдума приняла закон 24 октября, Совет Федерации одобрил его 29 октября.