Песков прокомментировал слова Путина о том, что "иногда несет пургу"

Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что Песков "иногда несет пургу". Песков ответил, что такая критика в его адрес является нормальной.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что его пресс-секретарь иногда «несет пургу».

Читайте такжеУничтожение наемников РФ в Сирии: Песков уверяет, что Путин не принимал решения засекретить данныеКак передает РБК, по словам Пескова, работа с президентом всегда сопровождается "критикой со стороны главы государства". "Президент очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков.

По его словам, вряд ли в мире есть пресс-секретарь, которого бы не критиковало руководство. «Только если пресс-секретарь ничего не делает», — добавил глава пресс-службы Кремля.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в интервью телеканалу NBC Путин рассказал, что не может лично контролировать каждого их двух тысяч сотрудников администрации президента. "Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей Меган Келли.