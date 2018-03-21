"Что-то вроде фейка": спикер МИД РФ отреагировала на информацию СМИ об отставке Лаврова

По оценке Марии Захаровой, никаких источников у телеканала нет и информация похожа на "подброшенную дезу".

Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном уходе с поста министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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Как написала Захарова на своей странице в Facebook, при подготовке публикации в МИД никто из представителей телеканала RTVI не обращался.

«Думаю, эта публикация RTVI - что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает», – написала спикер российского МИДа.

По ее оценке, никаких источников у телеканала нет. «Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу», – считает она.

Как сообщал УНИАН, телеканал RTVI со ссылкой на несколько источников опубликовал материал с информацией о том, что глава МИД России Сергей Лавров покинет свой пост и не войдет в состав нового правительства РФ.

По словам источников телеканала в МИД РФ, Сергей Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года – прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Владимира Путина, он доработал до президентских выборов.