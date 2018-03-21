Громкое убийство журналистки на Мальте: замешанная в деле россиянка сдалась полиции

Сведения россиянки легли в основу антикоррупционного расследования на Мальте, автор которого погибла в результате взрыва ее машины.

Бывшая сотрудница мальтийского Pilatus Bank гражданка России Мария Ефимова сдалась греческой полиции, сообщает Reuters. Ефимова была информатором мальтийской журналистки Дафни Каруаны Галиции в ее расследовании, рассказывающем о коррупции мальтийского премьера. Сама Дафни Галиция погибла в результате взрыва ее машины в октябре минувшего года.

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Как передает РБК, в отношении Ефимовой было выписано со стороны мальтийских властей два ордера на арест за различные нарушения, в том числе по подозрению в растрате. Такое обвинение выдвинул против россиянки Pilatus Bank, сведения про который Ефимова передавала журналисту-расследователю.

Россиянка отрицает все обвинения и подала встречный иск против банка за невыплату зарплаты. В прошлом году, как уточняет Reuters, Ефимова покинула Мальту вместе со своей семьей, опасаясь за свою жизнь, и перебралась на греческий остров Крит.

Как сообщал УНИАН, 15 марта премьер Словакии ушел с поста на фоне скандала из-за убийства журналиста.